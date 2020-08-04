شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش يدفع بتعزيزات عسكرية في شوارع بيروت بعد "انفجار المرفأ " والان نبدء بالتفاصيل

دفع الجيش اللبناني ، بتعزيزات كبيرة عقب الانفجار الذى وقع في مرفأ بيروت، و أسفر عن إصابة عشرات بالإضافة إلى الأضرارة المادية في محيط المكان.

انتشرت أثار الدمار على مختلف المناطق المحيطة بالميناء البحري للعاصمة اللبنانية بيروت، كما بدت شوارع العاصمة وكأنها منطقة منكوبة جراء الدمار الواسع الذي أحدثته الموجة الانفجارية القوية بداخل ميناء بيروت.