شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش يدفع بتعزيزات عسكرية في شوارع بيروت بعد "انفجار المرفأ " والان نبدء بالتفاصيل
انتشرت أثار الدمار على مختلف المناطق المحيطة بالميناء البحري للعاصمة اللبنانية بيروت، كما بدت شوارع العاصمة وكأنها منطقة منكوبة جراء الدمار الواسع الذي أحدثته الموجة الانفجارية القوية بداخل ميناء بيروت.
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