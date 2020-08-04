العثور على عظام بشرية في حقيبة امرأة في مطار ألماني



قالت الشرطة الاتحادية الألمانية اليوم الثلاثاء إن امرأة أرمنية تبلغ من العمر 74 عاماً تم توقيفها في مطار ميونيخ عقب العثور على عظام بشرية في أمتعتها.

وعثر مسؤولون على الرفات في صندوق خشبي، واستدعوا بعد ذلك ضباطا في الجمارك وطبيبا والمدعي العام لفحص القضية الغريبة.

وكانت تريد المرأة مع ابنتها البالغة من العمر 52 عاما نقل العظام من منزلها في اليونان إلى أرمينيا عبر ميونخ وكييف، حيث كان من المقرر دفن المتوفى في وطنه السابق.

وأظهرت الوثائق أن الرجل توفي في عام 2008 ودفن في مكان إقامته بالقرب من ثيسالونيكي.

ووجدت الشرطة الاتحادية أن نقل الرفات أمر قانوني، ولم ير المدعي العام أيضا أي أسباب للتحقيق الجنائي.

وسُمح للسيدتين بالاستمرار في رحلتهن مع العظام.

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