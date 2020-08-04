انفجرت عبوة ناسفة، الثلاثاء، اثناء مرور شاحنة تحمل معدات للجيش الامريكي في الناصرية. وقال مراسل الخليج 365 في المحافظة، إن عبوة ناسفة انفجرت على عجلة حمل كبيرة في منطقة تل اللحم الطريق الرابط بين الناصرية والبصرة. وأضاف أن العجلة المستهدفة تحمل معدات للجيش الامريكي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عبوة ناسفة تستهدف شاحنة تحمل معدات للجيش الامريكي في الناصرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.