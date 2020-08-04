مقتل أمين عام حزب 'الكتائب اللبنانية' بانفجار مرفأ بيروت

أفادت وسائل إعلام لبنانية، بمقتل أمين عام حزب "الكتائب اللبنانية" نزار نجاريان إثر الانفجار الذي وقع عصر اليوم الثلاثاء بمرفأ بيروت.
وذكرت قناة "أل بي سي" اللبنانية ان "نجاريان توفي متأثرا باصابته في رأسه داخل البيت المركزي للكتائب جراء انفجار مرفأ بيروت".
ونقلت رويترز عن مصادر أمنية وطبية لبنانية قولها، إن هناك 10 قتلى على الأقل جراء الانفجار، فيما أكد وزير الصحة حمد حسن أن هناك عددا كبيرا من الإصابات.
يذكر أن انفجارا ضخما هز مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت اليوم الثلاثاء، وقالت مصادر لـ"رويترز" إن الانفجار أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص، فيما أكد مسؤولون لبنانيون سقوط أعداد كبيرة من الجرحى.
ولم يتم تحديد سبب الانفجار بشكل نهائي ويعتقد أنه وقع في المستدوعات الموجودة بالمرفأ.
ونقلت رويترز عن مصادر أمنية وطبية لبنانية قولها، إن هناك 10 قتلى على الأقل جراء الانفجار، فيما أكد وزير الصحة حمد حسن أن هناك عددا كبيرا من الإصابات.
يذكر أن انفجارا ضخما هز مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت اليوم الثلاثاء، وقالت مصادر لـ"رويترز" إن الانفجار أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص، فيما أكد مسؤولون لبنانيون سقوط أعداد كبيرة من الجرحى.
ولم يتم تحديد سبب الانفجار بشكل نهائي ويعتقد أنه وقع في المستدوعات الموجودة بالمرفأ.
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