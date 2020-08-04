الصدر يغرد بشأن انفجار بيروت

كتب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الثلاثاء، تغريدة بشأن انفجار بيروت.

وقال الصدر في تغريدة له على تويتر، "نسأل الله تعالى ان يحفظ (بيروت) الحبيبة من كل مكروه، سلاماً بيروت الاباء والصبر".

ووقع انفجار ضخم عصر، اليوم الثلاثاء، في مرفأ بيروت وسط العاصمة اللبنانية، نتج عنه إصابات وأضرار مادية كبيرة، وقالت وسائل إعلام لبنانية إن المعلومات الأولية تشير إلى أنه ناجم عن مفرقعات نارية.