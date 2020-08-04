وسائل اعلام لبنانية: اصابة ابنة رئيس الحكومة وزوجته ومستشارين بتفجير بيروت

أفادت وسائل إعلام لبنانية، الثلاثاء، بإصابة ابنة رئيس الحكومة اللبنانية وزوجته ومستشارين بتفجير بيروت.
وأضافت أن "الانفجار في بيروت احدث اضرارا كبيرة في قصر بعبدا حيث تحطم زجاج الاروقة والمداخل والصالونات وتخلعت الابواب والشبابيك في اجنحة القصر ".
وأشارت وسائل إعلام لبنانية في وقت سابق من، اليوم الثلاثاء، إلى أن "انفجارا كبيرا وقع عند مدخل بيت الوسط في بيروت، وهو مقر إقامة رئيس حكومة لبنان السابق سعد الحريري، وسمعت أصداؤه في أرجاء العاصمة".
وقال محافظ بيروت مروان عبود، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أن المدينة منكوبة وهناك دمار كبير وما حصل غير مسبوق في لبنان.
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