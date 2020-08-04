مصادر لبنانية: مقتل 10 اشخاص على الأقل في انفجار بيروت

أفادت مصادر لبنانية، الثلاثاء، بمقتل 10 اشخاص على الأقل في انفجار بيروت.
وذكرت وسائل إعلام لبنانية في وقت سابق من، اليوم الثلاثاء، أن "انفجارا كبيرا وقع عند مدخل بيت الوسط في بيروت، وهو مقر إقامة رئيس حكومة لبنان السابق سعد الحريري، وسمعت أصداؤه في أرجاء العاصمة".
وقال محافظ بيروت مروان عبود، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أن المدينة منكوبة وهناك دمار كبير وما حصل غير مسبوق في لبنان.
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