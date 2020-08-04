مدير الجمارك في لبنان: عنبر كيمياويات انفجر في مرفأ بيروت

أكد مدير الجمارك في لبنان بدري ظاهر، الثلاثاء، أن عنبر كيمياويات انفجر في مرفأ بيروت. ووقع انفجار ضخم عصر اليوم الثلاثاء، في مرفأ بيروت وسط العاصمة اللبنانية، نتج عنه إصابات وأضرار مادية كبيرة، وقالت وسائل إعلام لبنانية إن المعلومات الأولية تشير إلى أنه ناجم عن مفرقعات نارية.

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