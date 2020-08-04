يويفا يجري تعديلات جديدة على قوانين ركلات الجزاء

بينما تعود بطولة دوري أبطال أوروبا يوم، الجمعة المقبل، بمباراتي ريال مدريد ضد مانشستر سيتي ويوفنتوس ضد أولمبيك ليون.
من خلال بيان رسمي نقلته صحيفة "سبورت" الكتالونية، أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تعديل القانون رقم 14 من قواعد المباريات الخاص بركلات الجزاء كالتالي:
- سيتم تحذير حارس المرمى حال ارتكابه أي مخالفة أثناء تنفيذ الركلة الجزائية، وإذا تكررت المخالفة في أي ركلة أخرى يحصل على بطاقة صفراء.
- إذا ارتكب الحارس ومنفذ ركلة الجزاء مخالفة أثناء تنفيذ ركلة الجزاء، سيتم معاقبة المنفذ.
التعديل الثاني يخص القانون رقم 10 في قواعد المباريات، والذي يحدد نتيجة المباراة كالتالي:
- لن يتم ترحيل البطاقات الصفراء لجميع اللاعبين بما فيهم حارس المرمى إذا وصلت المباراة إلى مرحلة ركلات الجزاء، واعتبرها الاتحاد الأوروبي جزء منفصل عن اللقاء ويتم فقط من أجل تحديد الفائز.
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