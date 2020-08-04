السيسى يعزي اللبنانيين في ضحايا انفجار بيروت

قدم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى، الثلاثاء، تعازيه إلى لبنان حكومة وشعبا، جراء حادث الانفجار الأليم الذي وقع بالعاصمة اللبنانية بيروت، وخلف أضرار كبيرة وعشرات الضحايا.

كما أعربت الخارجية المصرية عن عميق القلق بشأن الانفجار الذي وقع في لبنان، مؤكدةً أن مصر تتابع هذا التطور بكل الاهتمام وتجري الاتصالات اللازمة للوقوف على تفاصيل الأمر.

وعرضت مصر مساعدة لبنان الشقيق في هذا الظرف الدقيق، وفق البيان.

وكان حريق كبير في مستودع للمفرقعات تلاه انفجار هائل، وسط حالة من الهلع بين السكان، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي.



وقال الرئيس المصري، فى تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" ، إنه:" خالص التعازي والمواساة لأشقائنا في لبنان حكومة وشعبا، جراء حادث الانفجار الأليم الذى وقع اليوم بالعاصمة اللبنانية بيروت، داعيا المولى عز وجل بالشفاء العاجل للجرحى وأن يلهم أسر الضحايا الصبر والسلوان".

وأعلن رئيس مجلس الوزراء اللبناني، حسان دياب، أن يوم غد الأربعاء يوم حداد وطني على ضحايا الانفجار في مرفأ بيروت.

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وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي تعمل على إخماد النيران.

ولفتت مصادر إلى أن "الانفجار أسفر عن وقوع ضحايا ومصابين وأضرار في المنازل والسيارات بعدد من أحياء بيروت جراء الانفجار الذي هز المدينة".

ونقلت سيارات الإسعاف عشرات المصابين إلى المستشفيات وسط دعوات للتبرع بالدم.

ولم يتضح على الفور أسباب الانفجارات.

ودعا الرئيس اللبناني العماد ميشال عون المجلس الأعلى للدفاع لعقد اجتماع طارئ مساء الثلاثاء، في قصر بعبدا.