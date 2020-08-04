إثيوبيا تعلن تأجيل اجتماعات سدالنهضة إلى الإثنين المقبل

أعلنت وزارة المياه والري الإثيوبية ، الثلاثاء ، تأجيل إجتماعات مفاوضات سدالنهضة إلى يوم الإثنين المقبل 10 أغسطس/ آب الجاري.

وقالت الوزارة، في بيان، إن تأجيل المفاوضات جاء بطلب من مصر والسودان للنظر في مقترح إثيوبيا حول قواعد ملئ سدالنهضة خلال اللجان الفنية والقانونية الخاصة بمفاوضات سد النهضة التي تم استئنافها أمس الإثنين، بشأن ملء السد وتشغيله .



وأوضح البيان أن اجتماعات اللجان الفنية والقانونية حضرها خبراء من الاتحاد الأفريقي ومراقبين من جنوب أفريقيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وقال إن الاجتماعات كان يفترض أن تناقش القضايا العالقة حول قواعد ملئ وتشغيل سدالنهضة.

وذكر البيان إثيوبيا قدمت مقترحها حول قواعد ملئ وتشغيل سدالنهضة في 24 يوليو/ تموز الماضي ،بالتوازي مع بيان القمة الأفريقية المصغرة، مشيرا إلى أنه تم التوصل إلى تفهمات بين وزراء المياه والري في الدول الثلاث الإثنين العمل الوثيقة العامة (دون تفاصيل).

وقال إن المفاوضات سيتم استئنافها يوم 10 أغسطس الجاري، حال إنتهاء مصر والسودان من دراسة مقترح إثيوبيا المقدم حول قواعد ملئ وتشغيل سد النهضة وفق ما اقترحته مصر.

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، أكدت أديس أبابا، التزامها بالتوصل إلى اتفاق "يكون فيه الكل رابحا".

وجاء ذلك على لسان وزير الري الإثيوبي سليشي بقلي، اليوم الثلاثاء، في بيان اطلعت ”الخليج 365” على نسخة منه.

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وقال بقلي إن إثيوبيا "حريصة إزاء التوصل بشكل سريع إلى اتفاق بين الدول الثلاث (مع مصر والسودان) تكون فيه الأطراف الثلاثة رابحة".

ولفت إلى أن رؤساء حكومات الدول الثلاث أكدوا على ضرورة التوصل لاتفاق سريع حول الملء الأولى لسد النهضة واتفاق شامل حول القضايا العالقة.

وذكر أن وزراء الري في الدول الثلاث اتفقوا على أجندة المفاوضات التي تستمر أسبوعين وتناقش القضايا الخلافية العالقة، مشيرا إلى أن المفاوضات أحدثت تقدما منذ تولي الاتحاد الأفريقي رعايتها.

وأمس الإثنين، أعلنت أديس أبابا استئناف مفاوضات سد النهضة مع القاهرة والخرطوم، برعاية الاتحاد الأفريقي، في محاولة للتوصل إلى اتفاق ينهي القضايا الخلافية بين جميع الأطراف وعلى رأسها عملية الملء والتعامل وقت الجفاف والحفاظ على الحصص من المياه.

وفيما طالب السودان، بأن تكون الجولة الحالية من المفاوضات حاسمة، عبر تحديد أجندة محددة لفترة الأسبوعين، دعت مصر إلى حل النقاط الخلافية خلال اليومين المقبلين وعرض المخرجات بالاجتماع الوزاري الخميس المقبل.

وسد النهضة الذي أوشكت أديس أبابا على الانتهاء منه بعد إعلانها مؤخرا اكتمال المرحلة الأولى لعملية الملء، لا يزال محل خلاف بين مصر وإثيوبيا والسودان.

إذ لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن السد رغم جولات التفاوض المتعددة والتي رعتها تارة الولايات المتحدة وتارة أخرى الاتحاد الأفريقي، علاوة على اجتماعات ثلاثية لم تسفر عن حل للقضايا الشائكة.