خبير عسكري لبناني يضع فرضيات بأسباب انفجار بيروت

وضع الخبير العسكري اللبناني والعميد المتقاعد خليل الحلو، في حديث لـ"الخليج 365"، عدة فرضيات لتفسير أسباب انفجارات بيروت الهائلة.

واستبعد الخبير العسكري أن يكون انفجار مرفأ بيروت قد نجم عن وجود مفرقعات، كما أشارت المعلومات الأولية.



وأوضح، في حديث لـ"الخليج 365"، أنه "لا يستبعد أن يكون الانفجار نجم عن قصف أو انفجار مواد خام متفجرة".

وأضاف الحلو: "عايشت الحرب اللبنانية وشاهدت أضخم التفجيرات التي وقعت في بيروت ومنها اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري لكن لم أر في حياتي هذا الحجم من الأضرار".

وأضاف: "إذا صحت المعلومات عن انفجار العنبر رقم 12 بالتأكيد المواد التي انفجرت هي عبارة عن ذخائر شديدة الانفجار أو متفجرات خام وليس مجرد مفرقعات".

ومع تأكيده أنه لا يريد استباق التحقيق يقول الخليل: "هناك بعض المؤشرات التي تجعلنا لا نستبعد إمكانية أن يكون ما حصل نتيجة قصف إسرائيلي".

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واستشهد في هذا الصدد بأن الانفجار جاء بعد التهديدات الأخيرة التي صدرت عن مسؤولين إسرائيليين إضافة إلى أنه جرى تسجل تحليق للطيران الإسرائيلي قبيل الانفجار.

وكان حريق كبير في مستودع للمفرقعات تلاه انفجار هائل، وسط حالة من الهلع بين السكان، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي.

وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي تعمل على إخماد النيران.

ولفتت مصادر إلى أن "الانفجار أسفر عن وقوع ضحايا ومصابين وأضرار في المنازل والسيارات بعدد من أحياء بيروت جراء الانفجار الذي هز المدينة".

ونقلت سيارات الإسعاف عشرات المصابين إلى المستشفيات وسط دعوات للتبرع بالدم.

ولم يتضح على الفور أسباب الانفجارات حتى الآن لكن هناك ترجيحات بأنه نتج عن انفجار مخزن للمتفجرات,

ودعا الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، الثلاثاء، المجلس الأعلى للدفاع لعقد اجتماع طارئ مساء الثلاثاء، في قصر بعبدا.