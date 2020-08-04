واشنطن تتابع انفجار بيروت عن "كثب"

الخليج 365 - وكالاتالثلاثاء 2020/8/4 09:19 م بتوقيت أبوظبي
أعلن البيت الأبيض، الثلاثاء، أن أمريكا تتابع انفجار هائل وقع في مستودع للمفرقعات بالعنبر رقم 12 قرب صوامع القمح في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت "عن كثب".
من جانبها، قالت الخارجية الأمريكية إنها تتابع عن كثب التقارير عن انفجار في بيروت.
وأبدت استعداد واشنطن لتقديم كل المساعدة الممكنة للبنان.
واندلع حريق كبير في مستودع المفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي.
وأظهرت الصور حجم الدمار الكبير الذي خلفه الانفجار في وقت تعالت الأصوات بأن ما يحدث في بيروت كارثة بكل المقايس لم تحدث من قبل.
ودفع الجيش اللبناني، بتعزيزات كبيرة عقب الانفجار، فيما قالت وسائل إعلام محلية إن سيارات عسكرية تشارك في نقل المصابين جراء الانفجار إلى المستشفيات في بيروت.
واندلع حريق كبير في مستودع المفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي.
وكلف وزير الصحة الدكتور حمد حسن، جميع المستشفيات باستقبال الجرحى جراء الانفجار على حساب وزارة الصحة العامة.
وتفقدت وزيرة الإعلام الدكتورة منال عبد الصمد النجد العاملين في "الوكالة الوطنية للاعلام" وإذاعة لبنان إثر الانفجار، وتمنت للجميع السلامة.
وأدى تطاير الزجاج في مكاتب "الوكالة" إلى إصابة صحفية بجروح.
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