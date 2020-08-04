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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإمارات ترفع السعة الاستيعابية للمساجد.. فما هي الإجراءات الاحترازية؟ والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 أغسطس 2020
أكد مصدر، أنه رفع السعة الاستيعابية للمساجد لتصبح 50% بدلا من 30 % مع التأكيد بالالتزام بالإجراءات الاحترازية.
وأكمل أنه من ضمن الإجراءات الاحترازية في المساجد أن يكون هناك مسافة مترين بين كل مصلي، وتعقيم دوري للمساجد وغلق دورات المياه في المساجد، ومنع إقامة الدروس الدينية في المساجد.
وأضاف أن الإمارات تشهد ارتفاع كبير في حالات الشفاء من فيروس كورونا بالتزامن مع انخفاض ملحوظ في عدد المصابين.
وأكمل أن الإمارات بذلت جهودا كبيرة لمكافحة فيروس كورونا، وتفرض إجراءات احترازية بالتزامن مع قرارات الفتح الجزئي.
تبدأ دولة الإمارات العربية المتحدة، تنفيذ سلسلة من الإجراءات الجديدة بشأن الطاقة في المساجد والمدة بين الأذان والإقامة، حيث تقرر تعديل التوقيت بين الأذان والإقامة، بحيث ستزيد المدة الزمنية بينهما من 5 دقائق إلى 10 دقائق، ما عدا صلاة المغرب التي ستكون 5 دقائق، كما يبدأ رفع السعة الاستيعابية للمساجد لتصبح 50% مع الالتزام بالتباعد الجسدي “متران” وكافة الإجراءات الوقائية الأخرى.
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