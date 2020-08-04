إنفجار عنيف يهز العاصمة اللبنانية بيروت

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 أغسطس 2020
هز انفجار ضخم مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، الثلاثاء، مما أسفر عن سقوط عشرات الجرحى وأضرار هائلة، حسبما أورد مراسل "سكاي نيوز عربية"، فيما تحدثت أنباء عن سقوط قتيل في الانفجار.
وذكرت مصادر محلية، أن الانفجار كان قويا جدا إلى درجة أن الواجهات الزجاجية لبنايات بعيدة تهاوت من جراء الانفجار.
وأظهرت صور ومقاطع فيديو نشرت على شبكات التواصل لحظات الانفجار وأعمدة الدخان الضخمة التي تعالت إلى السماء. وبدا من الصور أن هناك انفجارا كبيرا في الميناء، تبعه انفجار أضخم هز العاصمة اللبنانية.
وفي وقت لاحق، تأكد أن ما حدث في الميناء عبارة عن انفجارين متتاليين. وقال محافظ بيروت، مروان عبود، في حديث إلى "سكاي نيوز عربية"، إن هناك حريقا شب في الميناء. وأضاف أن فرق الإنقاذ تلقت بلاغا عن حريق في الميناء، فهرعت إلى المكان، وهناك اختفت آثار 10 من هؤلاء بعد الانفجار.
وقال إن رجال الإطفاء ينتمون إلى فوج الإطفاء الخاص ببلدية بيروت، مشيرا إلى أن العمل جار للبحث عنهم. وفيما أفادت مراسلة سكاي نيوز عربية، بسقوط عشرات الإصابات، ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام بأن "عدد الإصابات لا يحصى وأن فرق الصليب الأحمر تعمل على إسعاف المصابين ونقلهم إلى المستشفيات".
وذكرت تقارير إعلامية محلية أن قتيلا واحدا سقط على الأقل في الانفجار. وتشير بعض التقديرات إلى أن الحادث ناجم عن انفجار مفرقعات في مرفأ بيروت، فيما تشير معلومات أخرى إلى أن الانفجار ناجم عن مادة "تي. أن تي" شديدة الانفجار.
وكان المرفأ مقفلا خلال الأيام الخمسة الماضية بسبب فيروس كوورنا، واليوم فقط عاد إلى العمل.
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