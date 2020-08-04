شكرا لقرائتكم خبر انتشال جثث 5 مهاجرين في العاصمة الليبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني الليبية انتشال خمس جثث لمهاجرين غير شرعيين في منطقة «تاجوراء» بالضاحية الشرقية للعاصمة الليبية طرابلس.

وقالت الوزارة في بيان أورده مكتبها الإعلامي أمس، إن وحدة مكافحة التهريب والتسلل البحري في تاجوراء قامت بانتشال الجثث الخمس أمس الاثنين وسلمتها لمركز شرطة تاجوراء، بالتعاون مع جهاز الإسعاف والطوارئ، وبحضور مديرية أمن تاجوراء.

وتشهد الشواطئ الغربية الليبية صيف كل عام موجة من الهجرة غير القانونية تديرها شبكات تهريب تستغل الأوضاع الأمنية المتردية في ليبيا.