شكرا لقرائتكم خبر انتشال جثث 5 مهاجرين في العاصمة الليبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقالت الوزارة في بيان أورده مكتبها الإعلامي أمس، إن وحدة مكافحة التهريب والتسلل البحري في تاجوراء قامت بانتشال الجثث الخمس أمس الاثنين وسلمتها لمركز شرطة تاجوراء، بالتعاون مع جهاز الإسعاف والطوارئ، وبحضور مديرية أمن تاجوراء.
وتشهد الشواطئ الغربية الليبية صيف كل عام موجة من الهجرة غير القانونية تديرها شبكات تهريب تستغل الأوضاع الأمنية المتردية في ليبيا.
كانت هذه تفاصيل خبر انتشال جثث
5 مهاجرين
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