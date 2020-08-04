أفغانستان تحبط هجوما صاروخيا على كابول

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أحبط الجيش الأفغاني أمس محاولة هجوم صاروخي على العاصمة الأفغانية كابول.

ونقلت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية عن بيان الجيش الأفغاني، أنه أحبط محاولة مسلحين لإطلاق صاروخين على العاصمة كابول، حيث تم اكتشاف الصاروخين خلال دورية في العاصمة.

وأفاد البيان بأن فريق التخلص من المعدات المتفجرة التابع للجيش الأفغاني أبطل مفعول الصاروخين، وهما من طراز (بي إم-1) ثم فجرهما بعد ذلك، قبل أن يتمكن المسلحون من إطلاق النار عليهم في كابول.