هز انفجار ضخم العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم الثلاثاء، ما أسفر عن سقوط عدد من الجرحى.
وذكرت شبكة "سكاي نيوز عربية" أنه تم رصد مواطنين لبنانيين وهم ينقلون آخرين أصيبوا من جراء الانفجار الضخم.
ونقلت الشبكة عن مراسلها قوله إن حالة من الفوضى سادت وسط بيروت بعد الانفجار الضخم، حيث هرع الكثير من سيارات الإطفاء والإسعاف إلى المكان، كما طغت الفوضى على حركة السكان.
وأكد المراسل أن الانفجار قوياً للغاية إلى درجة أن الواجهات الزجاجية لبنايات بعيدة تهاوت من جراء الانفجار.
وأظهرت صور ومقاطع فيديو نشرت على شبكات التواصل لحظات الانفجار وأعمدة الدخان الضخمة التي تعالت إلى السماء.
وقالت مراسلتنا إن المعلومات متضاربة لكن بعض التقديرات تشير إلى أن الحادث ناجم عن انفجار مفرقعات في مرفأ بيروت.
كانت هذه تفاصيل خبر فوضى ودمار وسيارات الإسعاف تهرع إلى المكان.. انفجار ضخم يهز بيروت وأنباء عن سقوط ضحايا.. والكاميرات ترصد لحظة وقوعه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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