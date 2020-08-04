شكرا لقرائتكم خبر عن "الشعب الجمهورى": خطتنا الدعائية بانتخابات الشيوخ تركز على أهمية المشاركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهورى، أن الحزب يعمل على تكثيف جهوده خلال الأيام المتبقية من فترة الدعاية الانتخابية من أجل حث المواطنين علي المشاركة بانتخابات مجلس الشيوخ، والتأكيد على أن أصواتهم أمانة لابد من توصيلها للصندوق الانتخابى، مؤكدا أن الهيئة الوطنية للانتخابات قد وفرت كافة الضمانات والتدابير الصحية الآمنة، التى تمكن المواطن من التصويت دون أى ضرر يمكن أن يلحق به .

وأشار رئيس حزب الشعب الجمهوري إلى أن الحزب يعمل على تننظيم لقاءات مباشرة مع أهالى الدوائر لتعريفهم بمرشحيه، وأيضا لحثهم على المشاركة بقوة فى الانتخابات والنزول خلال يومى الاقتراع، موضحا أن الحزب عقد اجتماعات مع كافة الأمانات الفرعية بالمحافظات فى إطار خطة دعم كافة مرشحيه سواء على مقاعد الدوائر الفردية أو على مقاعد القائمة الوطنية.

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ولفت إلى أن الحزب أكد فى اجتماعه مع ممثلى أمانات المحافظات على أهمية حث المصريين على المشاركة أيا كانت اختياراتهم، وتعريفهم بمدى أهمية مجلس الشيوخ فى مراجعة الاتفاقات الدولية والتعديلات الدستورية وترسيخ الديمقراطية، وأنه ليس مجلس "ديكور" كما يسعى البعض لترديده من قوى الشر، مشيرا إلى أن الحزب يعتمد فى وسائله على مواقع السوشيال ميديا والجولات الانتخابية، على حشد وتنظيم خروج المواطنين في أيام الاقتراع .

وأشار "عمر" إلى أن مكانة الدول ومكانة الشعوب ومقياس الديمقراطية يتحدد دائما بارتفاع نسبة مشاركة مواطنيها في صناديق الاقتراع .

ويذكر أن الصمت الانتخابى يبدأ السبت 8 أغسطس فى تمام الساعة 12 ظهرا، حسب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات وذلك وفق التوقيت المحلى لكل دولة، والذي تحظر فيه الدعاية على أن تتم عملية الاقتراع في الخارج على يومين هما 9 و10 أغسطس، فيما يتم التصويت في الداخل يومي 10 و11 أغسطس، وتكون جولة الإعادة يومي 6 و7 سبتمبر القادم، للمصريين بالخارج، وفي الداخل يومي 8 و9 سبتمبر، ويكون موعد الإعلان النهائي للانتخابات ونشرها في موعد أقصاه الأربعاء 16 سبتمبر.