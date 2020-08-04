الثاني مكفوفين بالثانوية العامة في الغربية: "بكيت من الفرحة"

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:

أعرب الطالب محمد محمد الجمال بمعهد النور للمكفوفين في طنطا، عن سعادته البالغة لحصوله على المركز الثاني في الثانوية للعامة على مستوى محافظة الغربية، بمجموع ٣٦٠ درجة.

وقال الطالب محمد الجمال ابن مدينة المحلة، لـ "الخليج 365"، إنه لم يتوقع حصوله على المركز الثاني في الثانوية العامة للمكفوفين، وعلم بالنتيجة من أحد أصدقائه "حينها بكيت من الصدمة.. الحمد لله".

وكان الطالب حصل على المركز الأول في المرحلة الابتدائية، والمركز الثالث في المرحلة الإعدادية، كما حصل على شهادات تقدير من مدرسيه.

وتابع بأنه بالإضافة إلى تفوقه الدراسي شارك مع المنتخب القومي لرفع الأثقال، وحصل على المركز الثاني في بطولة الناشئين التابعة للاتحاد المصري الرياضيات للمكفوفين، وتم تكريمه بالسابق من محافظ الغربية، لافتًا إلى أن ممارسة الرياضة لم تكن عائقًا أمامه للتفوق، بل ساهمت في تنظيم وقته للوصول إلى هدفه وهو التفوق في الجانبين.

Advertisements

وأوضح الطالب الثاني على الغربية، أن أسرته رفضت وجود الإنترنت حفاظًا على تركيزه في المذاكرة، ولم يخطط للالتحاق بكلية معينة لكونه يرى مستقبل أفضل في الرياضة، مؤكدًا أن أكثر ما يحزنه هو تجاهل المسؤولين بصورة عامة للمكفوفين ومطالبهم، حيث قال: "محدش بيسأل فينا وبنتعامل بقلة قيمة"، مناشدًا محافظ الغربية بالاهتمام بالمجال الرياضي الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة والاستماع لمشاكلهم.

ومن جانبه، هنأ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، الطلاب المتفوقين من أوائل الثانوية العامة للعام الدراسي 2019/2020 على مستوى المحافظة بشعبها المختلفة العلمية والرياضية والأدبية، متمنيًا لهم دوام التفوق والنجاح لتحقيق أفضل النتائج فى المراحل التعليمية التالية.

وحصدت محافظة الغربية هذا العام 3 مراكز على مستوى الجمهورية، وهي: المركز الأول للطالبة مريم محمود أحمد إسماعيل المركز الأول مكرر علمي علوم، بمجموع 410 إدارة السنطة التعليمية، والطالب أشرف أحمد أبو عريضة المركز الثالث مكرر علمي رياضة بمجموع 409.5 إدارة بسيون التعليمية، والطالب عبد العاطي سلطان عطية عيسى رحاب المركز الثالث مكرر علمي رياضة بمجموع 409.5 إدارة كفر الزيات التعليمية.

وقدم محافظ الغربية التهنئة لأولياء أمور الطلاب لما قدموه من جهود متواصلة على مدار العام وتهيئة المناخ المناسب والدعم والمساندة المستمرة لرعاية أبنائهم ليحققوا هذه المراكز المتقدمة، مشيدًا فى الوقت نفسه بدور مديرية التربية والتعليم والمعلمين وكافة الحهات التي ساهمت في إخراج ماراثون امتحانات الثانوية العامة هذا العام إلى بر الأمان.​