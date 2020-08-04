196 مليون جنيه ضرائب ورسوم جمركية بجمارك الأدبية يوليو الماضي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -محمد عبيد:

أفرجت الإدارة العامة لجمارك الأدبية برئاسة محمود محمد عبد الله، خلال شهر يوليو الماضي عن مشمول 396 شهادة جمركية بجميع الأنظمة.

وأوضحت الإدارة العامة للجمارك، أن أغلب البضائع الواردة كانت عبارة عن مستلزمات إنتاج للمصانع "زيوت نباتية" ومجروش بلاستيك ومكونات تكييف - قطع غيار ثلاجات - مراوح ) وقطع غيار سيارات وأجهزة كهربائية وقطع غيار سيارات وإكسسوار التليفون المحمول .

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وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن هذه الشهادات الواردة حوالى 11 مليون 744 ألف 213 جنيه بينما بلغ إجمالى ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات حوالى 162 مليون و 434 ألف 771 جنيه، فيما بلغت الضرائب والرسوم لصالح وزارة التجارة ( أرباح تجارية وصناعية ) مبلغ 21 مليون 659 الف جنية .

وقامت إدارة الصادر بقيادة إيمان سلامة مدير الإدارة، بإتمام إجراءات تصدير 85 شهادة جمركية بجميع الأنظمة ، تم تحصيل رسم صادر عن صنف سيلاج ذرة بمبلغ 395 الف 800 جنية .

وبذلك يبلغ إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك الأدبية خلال شهر يوليو 2020 حوالى 196 مليون و 232 الف و 790 جنيه .