196 مليون جنيه ضرائب ورسوم جمركية بجمارك الأدبية يوليو الماضي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -محمد عبيد:
أفرجت الإدارة العامة لجمارك الأدبية برئاسة محمود محمد عبد الله، خلال شهر يوليو الماضي عن مشمول 396 شهادة جمركية بجميع الأنظمة.
وأوضحت الإدارة العامة للجمارك، أن أغلب البضائع الواردة كانت عبارة عن مستلزمات إنتاج للمصانع "زيوت نباتية" ومجروش بلاستيك ومكونات تكييف - قطع غيار ثلاجات - مراوح ) وقطع غيار سيارات وأجهزة كهربائية وقطع غيار سيارات وإكسسوار التليفون المحمول .
وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن هذه الشهادات الواردة حوالى 11 مليون 744 ألف 213 جنيه بينما بلغ إجمالى ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات حوالى 162 مليون و 434 ألف 771 جنيه، فيما بلغت الضرائب والرسوم لصالح وزارة التجارة ( أرباح تجارية وصناعية ) مبلغ 21 مليون 659 الف جنية .
وقامت إدارة الصادر بقيادة إيمان سلامة مدير الإدارة، بإتمام إجراءات تصدير 85 شهادة جمركية بجميع الأنظمة ، تم تحصيل رسم صادر عن صنف سيلاج ذرة بمبلغ 395 الف 800 جنية .
وبذلك يبلغ إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك الأدبية خلال شهر يوليو 2020 حوالى 196 مليون و 232 الف و 790 جنيه .
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