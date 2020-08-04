بدءًا من اليوم.. قبول دفعة من خريجي كلية الحقوق بأكاديمية الشرطة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

بدءا من اليوم الثلاثاء، أعلنت وزارة الداخلية عن فتح باب قبول دفعة جديدة من الحاصلين على الليسانس في الحقوق بأكاديمية الشرطة.

وفي وقت سابق، صدّق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على قبول دفعة جديدة بقسم الضباط المتخصصين بكلية الشرطة من خريجي كلية الحقوق وفقا للاحتياجات الفعلية لقطاعات الوزارة.

وأعد قطاع الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الداخلية مقطع فيديو يلخص التدريبات التي يتلقاها الطلاب والاحترافية الشديدة فى منظومة التدريب والتطوير.