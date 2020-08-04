جهود مكثفة لاستخراج جثة طالبة الثانوية المنتحرة في فرع النيل بالغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:

تكثف قوات الإنقاذ النهري في الغربية من جهودها للعثور على جثة الطالبة "ح. ع - 17 سنة"، وذلك بعد إلقاء نفسها من أعلى كوبري سمنود، بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة.

انتقلت الأجهزة الأمنية برئاسة الرائد محمد عمارة رئيس مباحث سمنود، وتم الدفع بقوات الدفاع المدني والإنقاذ، وجاري البحث عن الجثة لاستخراجها.

وكانت طالبة بالصف الثالث الثانوي في محافظة الغربية، على الانتحار بالقفز في نهر النيل من أعلى كوبري سمنود، بعد حصولها على مجموع سيئ في امتحانات الثانوية العامة، وانتقلت قوات الشرطة والإنقاذ النهري إلى مكان البلاغ للبحث عن الجثة وانتشالها.

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وتلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية إخطارًا من العميد أحمد العدروسي مأمور مركز سمنود بورود إشارة لشرطة النجدة بانتحار فتاة من أعلى كوبري سمنود في نهر النيل.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ وتبين قيام طالبة بالصف الثالث الثانوي بالقفز من أعلى الكوبري العلوي في نهر النيل لمرورها بأزمة نفسية بعد حصولها على مجموع سيئ في الثانوية العامة، ويواصل رجال الإنقاذ النهري جهودهم لانتشال الجثة، ونقلها إلى مشرحة مستشفى سمنود العام.

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