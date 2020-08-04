منظمة الصحة العالميّة: قد لا يكون هناك "حل سحري" لفيروس كورونا وقد لا يكون هناك حلّ على الإطلاق

حذر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس الاثنين من احتمال عدم وجود "حل سحري" في الوقت الراهن لوباء كوفيد-19، غير مستبعد ألا يكون هناك حل على الإطلاق للجائحة التي أصابت الملايين عبر العالم.
أكدت منظمة الصحة العالمية الاثنين أنه قد لا يكون هناك "حل سحري" لفيروس كورونا، رغم المساعي الدولية لتطوير لقاح فاعل لوباء كوفيد-19.
وتأتي تصريحات مدير المنظمة الدولية عكس مسار الآمال التي تعقدها شعوب المعمورة، على جهود التوصل إلى إنتاج لقاح يفي بالقضاء على الجائحة، التي أصابت الملايين حول العالم.
وأصيب أكثر من 18 مليون شخص بفيروس كورونا في العالم منذ ظهوره في الصين في أواخر السنة الماضية، بينما يواصل الوباء انتشاره في العالم خصوصا في الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية متسببا بخسائر فادحة للقطاع السياحي.
(فرانس 24)
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