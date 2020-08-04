ليبيا / أكثر من 200 إصابة بكورونا في يومٍ واحد وإرتفاع عدد الوفيات إلى 93

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا اليوم، الثلاثاء 4 أوت 2020، أن إجمالي عدد الوفيات بفيروس كورونا بالبلاد حتى الآن بلغ 93 حالة .

وأضاف المركز في بيان أن العدد الإجمالي للإصابات حتى الآن بلغ 4.063.

وبيّن أن عدد الحالات النشطة بلغ 3.345 وأن عدد المتعافين وصل إلى 625 حالة.

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وأكد البيان أن عدد الوفيات الكلي في ليبيا وصل إلى 93 حالة.



وكان المركز قد أعلن في وقت سابق تسجيل 10 حالات وفاة و226 إصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم البلاد.