الصومال: تفجير انتحاري يستهدف أحد مطاعم العاصمة مقديشو

أفادت تقارير إعلامية واردة من الصومال، بأن تفجيرا انتحاريا استهدف أحد مطاعم العاصمة مقديشو الذي يحظى بشعبية لدى قوات الأمن والموظفين الحكوميين؛ ما أسفر عن مصرع 4 أشخاص على الأقل، بينهم منفذالهجوم.
وذكر راديو (صوت أمريكا) اليوم الثلاثاء، أن عددا آخر من الأشخاص أصيبوا جراء الهجوم الذي وقع أمس في مطعم "لول اليماني" بالعاصمة الصومالية.
وأوضحت الشرطة الصومالية أن المهاجم فجر المتفجرات عند بوابة دخول المطعم بعدما أوقفه حارس أمن المطعم.
يُذكر أنه لم تعلن أي جهة على الفور مسئوليتها عن التفجير، إلا أنه يُشتبه في تورط حركة الشباب الصومالية المتطرفة في الهجوم لتاريخها في استهداف قوات الأمن الصومالية.
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