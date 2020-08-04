بسبب الأمطار الغزيرة.. كوريا الشمالية تُحذر من الفيضانات في البلاد

أصدرت كوريا الشمالية تحذيرات من الفيضانات في المناطق الواقعة على طول ثلاثة أنهار غربية، اليوم الثلاثاء، مع استمرار الأمطار الغزيرة التي تضرب أجزاء كثيرة من البلاد.
المناطق القريبة من أنهار تايدونج وتشيونج تشون وييسونج، وسيتم تطبيق هذه الإنذارات خلال يومي الخميس والجمعة المقبلين.
ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية عن التليفزيون المركزي الكوري الشمالي قوله: إنه تم إصدار الإنذارات من الفيضانات في
وقال مسئول بهيئة الأرصاد الجوية في كوريا الشمالية إن أجزاء كثيرة من كوريا الشمالية تلقت ما يصل إلى 40مليمترًا من الأمطار في الساعة من ليلة الإثنين حتى الثلاثاء، وتعرضت مقاطعة بيونج كانج في إقليم كانج وون إلى هطول أمطار تراكمية تزيد على 100 مليمتر.
وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية في كوريا الشمالية سقوط أكثر من 500 مليمتر من الأمطار في المناطق الداخلية من إقليم كانج وون، حيث وقعت المناطق الوسطى في كوريا الشمالية تحت تأثير إعصار "هاجوبيت".
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