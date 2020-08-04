الدفاع الأمريكية: نحن على علم بحقيقة انفجار بيروت

أفادت قناة روسيا اليوم نقلاً عن متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، في أول تعليق على الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت، "نحن على علم بالانفجار في مرفأ بيروت، وقلقون حيال ضحايا محتملين نتيجة شدة الانفجار". نتيجة شدة الانفجار". ووقع انفجار ضخم في مرفأ بيروت وسط العاصمة اللبنانية، نتج عنه إصابات وأضرار مادية كبيرة، وقالت وسائل إعلام لبنانية إن المعلومات الأولية Advertisements تشير إلى أنه ناجم عن مفرقعات نارية. تشير إلى أنه ناجم عن مفرقعات نارية. وأعلن مدير عام الجمارك اللبناني بوقت لاحق أن مادة النيترات هي سبب الانفجار الضخم في مرفأ بيروت. وقال وزير الصحة اللبناني حمد حسن إن هناك عددا كبيرا من الإصابات، موعزا لكل المستشفيات بإستقبال الجرحى على حساب وزارة الصحة العامة.

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