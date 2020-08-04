532 إصابة جديدة بكورونا فى الجزائر

أعلن جمال فورار الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة كورونا بالجزائر، اليوم الثلاثاء، تسجيل 532 إصابة جديدة، و9 وفيات جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا مما يرفع الإجمالي إلى 32 ألفا و504 مصابين، و1248 وفاة.

وقال فورار - في مؤتمره الصحفي اليومي إن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 22 ألفا و375 حالة، وأضاف

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أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرا إلى وجود 57 مريضا بالعناية المركزة.

يُذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز في ولاية البليدة، التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي

لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.

وتفرض السلطات الجزائرية حظرا للتجوال من 8 مساء إلى 5 صباحا في 29 ولاية من بينها الجزائر العاصمة، فيما رفعت الحجر الصحي تماما عن 19 ولاية أخرى.



يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.