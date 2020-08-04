أعلن وزير النفط الهندي دارمندرا برادهان، اليوم الثلاثاء، إصابته بكورونا المستجد.
عليه أجرى اختبارًا جاءت نتيجته إيجابية، وعلى إثر ذلك تم إدخاله المستشفى.
وقال الوزير الهندي -في تغريدة له على موقع (تويتر) نقلتها صحيفة (هندوستان تايمز) الهندية: إنه عندما لاحظ ظهور أعراض فيروس (كورونا)
وبذلك يصبح وزير النفط ثاني عضو في الحكومة الهندية التي يترأسها ناريندرامودي تثبت إصابته بفيروس (كورونا) بعد وزير الداخلية أميت شاه، الذي أعلن إصابته يوم الأحد وأدخل مستشفى (ميدانتا) في (جوروجرام).
وبحسب الصحيفة، فإن وزيرين آخرين هما وزير العدل رافي شانكار براساد، ووزير الاتحاد بابول سوبريو، عزلا أنفسهما لأنهما التقيا بشاه الأسبوع الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير النفط الهندي يُعلن إصابته بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.