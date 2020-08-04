وزير الصحة اللبناني: انفجار بيروت أسفر عن خسائر هائلة

نقلت قناة "إل.بي.سي" التلفزيونية عن وزير الصحة اللبناني حمد حسن قوله إن "حجم الأضرار كبير وأعداد الإصابات مرتفعة جدا" جراء الانفجار الذى وقع في وسط العاصمة بيروت.
وقال حسن، إن انفجار بيروت أسفر عن عدد كبير من الإصابات وأضرار كبيرة في العاصمة اللبنانية.
تسببت قوة الموجة الانفجارية في تحطيم واجهات أسمنتية للعديد من المباني وسقوط شرفات لعدد من المباني إلى جانب تحطم العديد من السيارات.
وتعرضت واجهات العديد من المباني السكنية في العاصمة بيروت وضواحيها إلى تحطم واجهاتها الزجاجية، فىيحين
كما شوهد سقوط عدد من الجرحى جراء الأضرار الكبيرة التي وقعت جراء الموجة الانفجارية الكبيرة.
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