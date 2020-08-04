زار رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ونجله تيمور سعد الحريري في بيت الوسط، اليوم الثلاثاء، بعد وقوع انفجار ضخم هز العاصمة اللبنانية بيروت.
ونفت مصادر لبنانية مطلعة صحة ما تم تداوله بأن الانفجار الذي وقع مساء اليومفي العاصمة بيروت كان يستهدف رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري.
وقد شهدت العاصمة اللبنانية بيروت،اليوم، انفجاراً هائلاً تعرضت على إثره المباني في مختلف أرجاء العاصمة إلى هزة قوية وتحطمت الواجهات.
وقد أعلنت وسائل إعلام لبنانية أنه وقعت إصابات وأضرار كبيرة في المنازل والسيارات على أوتوستراد الكرنتينا بوسط العاصمة بيروت، جراء الانفجار الذي وقع مساء اليوم، بسبب اندلاع حريق في مستودع لمادة التي أن تي ببيروت.
وأضافت مصادر أن مبنى الحكومة اللبنانية تعرض لهزة قوية على إثر الانفجار.
كانت هذه تفاصيل خبر عقب انفجار بيروت.. جنبلاط ونجله تيمور يزوران الحريري للاطمئنان عليه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.