عقب انفجار بيروت.. جنبلاط ونجله تيمور يزوران الحريري للاطمئنان عليه

زار رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ونجله تيمور سعد الحريري في بيت الوسط، اليوم الثلاثاء، بعد وقوع انفجار ضخم هز العاصمة اللبنانية بيروت.

ونفت مصادر لبنانية مطلعة صحة ما تم تداوله بأن الانفجار الذي وقع مساء اليوم

في العاصمة بيروت كان يستهدف رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري.

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وقد شهدت العاصمة اللبنانية بيروت،اليوم، انفجاراً هائلاً تعرضت على إثره المباني في مختلف أرجاء العاصمة إلى هزة قوية وتحطمت الواجهات.

وقد أعلنت وسائل إعلام لبنانية أنه وقعت إصابات وأضرار كبيرة في المنازل والسيارات على أوتوستراد الكرنتينا بوسط العاصمة بيروت، جراء الانفجار الذي وقع مساء اليوم

، بسبب اندلاع حريق في مستودع لمادة التي أن تي ببيروت.



وأضافت مصادر أن مبنى الحكومة اللبنانية تعرض لهزة قوية على إثر الانفجار.