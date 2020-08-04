الصورة الأولى للضابط العراقي سارق ” خزنة أسرار” قاسم سليماني

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ونشرت الصورة الأولى للضابط العراقي المتهم بالتجسس على سليماني منذ دخوله مطار بغداد، والذي أرسل بدوره معلومات تفصيلية عن تحركات سليماني إلى الولايات المتحدة، وأشارت المعلومات أن الضابط العراقي قام بسرقة حقيبة سليماني والتي صنفتها وسائل الإعلام “خزنة الأسرار” والحقيبة المتنقلة.

طلال ناجي، ضابط عراقي يعمل ضمن جهاز مخابرات رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، مهمته “مراقبة المستشارين اللبنانيين والإيرانيين الذين يعملون مع الحشد الشعبي”. وذلك بحسب القناة العراقية، مضيفة “كان يصور جلات وتحركات حسن مقاومة وعلي حيدر”.

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وكانت قد اتهمت لجنة التحقيق الإيرانية الخاصة باغتيال قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، ورئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، إحدى شركات الاتصال في العراق بانخراطها في عملية اغتيالهما.

وبحسب وكالة مهر الإيرانية، فإن اللجنة تلقت وثائق من قبل قادة في الحشد، تتهم فيها إحدى شركات الهاتف النقال بالتورط في عملية الاغتيال، من خلال تزويد قيادة الجيش الأميركي في قاعدة “فيكتوريا” بمطار بغداد بقاعدة بيانات خط الهاتف النقال لأحد المرافقين للمهندس، الذي اغتيل خلال الضربة الجوية.

وتم اغتيال سليماني بمسيّرة لدى خروجه من مطار بغداد على يد الولايات المتحدة الأميركية متهمة إياه بتدبير هجمات إرهابية ضد أهداف أميركية.