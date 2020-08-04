كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 4 أغسطس 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر محافظ بيروت باكيًا: الانفجار الذي حدث أشبه بهيروشيما وناغازاكي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مروان عبود، محافظ بيروت، اليوم الثلاثاء، خلال حديثة على قناة "سكاي نيوز عربية"، عن الانفجار الذي هز العاصمة اللبنانية بيروت، أن عدد يصل لعشر رجال من عناصر المطافي اختفوا ولا يوجد عنهم معلومات حته الآن

وأضاف عبود: "كان هناك حريق في البداية، بعد ذلك وقع الانفجار الذي لا نعرف أسبابه"، مشيرا إلى أن الانفجار "يشبه ما حصل في اليابان، بهيروشيما وناغازاكي", وتابع "ما شفت بحياتي دمار بهذا الكبر.. هذه نكبة وطنية هذه مصيبة على لبنان".

وخلال قوله "ما يحصل للشعب اللبناني كثير"، أذرف مروان عبود الدموع على المباشر، في مشهد مؤثر، وختم حديثه بالقول "أناشد الشعب اللبناني بالتماسك.. نحن أقوياء وسنظل أقوياء".

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وخلف الانفجار عشرات الجرحى، فيما قالت مراسلتنا إن المعلومات متضاربة بشأن الحادث، لكن بعض التقديرات تشير إلى أن الواقعة ناجمة عن انفجار مفرقعات في مرفأ بيروت.

وأضافت أن معلومات أولية تحدثت عن الانفجار ناجم عن مادة "تي. أن تي" شديدة الانفجار، وكان المرفأ مقفلا خلال الأيام الخمسة الماضية بسبب فيروس كوورنا، واليوم فقط عاد إلى العمل.

ويأتي الانفجار قبل ثلاثة أيام من صدور المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري.