كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 4 أغسطس 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر بريطانيا تسجل بالأسبوع الإخير 217 وفاة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مكتب الإحصاء الوطني في بريطانيا، رصد 217 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس خلال الأسبوع المنتهي في 24 يوليو الماضي، ما يعادل 2.4 % من إجمالي الوفيات في مقاطعتي إنجلترا وويلز.

وتمثل البيانات الجديدة تراجع يقدّر بحوالي 26.4 % مقارنة مع إحصاءات الأسبوع السابق حينما بلغ إجمالي عدد ضحايا المرض 295 شخصا.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

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وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 18,552 مليون إصابة، بينهم أكثر من 700 ألف حالة وفاة، وأكثر من 11,765 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.