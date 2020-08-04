كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 4 أغسطس 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر انفجار ضخم يهز وسط العاصمة اللبنانية بيروت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انفجار ضخم يهز وسط العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم الثلاثاء، مما تسبب بسقوط عدد من الجرحى، حسبما جاء في نبأ عاجل على قناة "سكاي نيوز عربية".

وتسبب الانفجار الضخم بحالة من الفوضي وسط بيروت، وهرع الكثير من سيارات الإطفاء والإسعاف إلى المكان، كما طغت الفوضى على حركة السكان.

ويأتي الانفجار قبل ثلاثة أيام من صدور المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري.

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وتشهد إيران إيضًا العديد من الحرائق والانفجارات "الغامضة" خلال الشهرين الماضيين، ما أثار الجدل حول "عمليات تخريب متعمدة"، حيث تكررت الحرائق في عدة مواقع ومنشآت صناعية، لكن أهمها طال مواقع نووية وعسكرية حساسة اعترفت السلطات ببعضها.

وكان أهم الانفجارات هو ما وقع في منشأة نطنز النووية، في أصفهان، والذي دمر أجهزة الطرد المركزي فيها في 8 يوليو الماضي.