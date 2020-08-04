تصوير: يونس السودي
ساد غضب واسع في صفوف الأطر الطبية، في مستشفى مولاي يوسف في مدينة الدارالبيضاء، بسبب قرار وزير الصحة خالد آيت الطالب بشأن تعليق الرخص السنوية.
ونظم عدد من الأطر الصحية، صباح اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام مستشفى مولاي يوسف في الداالبيضاء، مرددين شعارات تندد بقرار وزير الصحة السالف الذكر.
وقال مصطفى الملياني، رئيس قطب العلاجات التمريضية في مستشفى مولاي يوسف، في تصريح لـ”اليوم 24″، إن قرار الوزير صادم، ولم نكن ننتظره، لقد عملنا بجهد طوال الأشهر الماضية، وانخراطنا بكل حماس في حرب ضد كورونا، وبالتالي محتاجون إلى وقت للراحة من أجل العودة إلى العمل.
من جانبه، أوضح عبد الغني المرابط، تقني في النقل والإسعاف الصحي في المستشفى الجهوي في مولاي يوسف لـ”اليوم 24″، أن الوقفة الاحتجاجية جاءت احتجاجا على ثلاث نقط، وهي المطالبة بالإفراج عن الدعم المالي، المخصص لفيروس كوفيد-19، لأن موظفي الصحة لم يستفيدوا منه، أيضا من أجل المطالبة بوسائل حماية الأطر الصحية من فيروس كورونا، وبحقهم في الرخص السنوية.
كانت هذه تفاصيل خبر تعليق الرخص السنوية.. أطر طبية غاضبة في مستشفى مولاي يوسف: ضحينا ولا نستحق ذلك- فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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