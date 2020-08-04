انفجار ضخم يهز ميناء بيروت ويسقط عشرات الجرحى في حصيلة أولية – صور وفيديو

هز، اليوم الثلاثاء، انفجار ضخم العاصمة اللبنانية بيروت، ما تسبب في دمار كبير وأسقط عشرات الجرحى، كحصيلة مؤقتة، وذلك وفق ما أكدته مصادر محلية لوسائل الإعلام اللبنانية.

و تردد دوي الإنفجار الضخم الذي حدث بميناء المدينة، وسُمع صداه في كل أنحاء العاصمة اللبنانية، فيما لم يعرف بعد سبب الانفجار، فيما أكدت وكالة الأنباء الفرنسية تحطم زجاج عدد كبير من بنايات المدينة، خصوصا في شارع الحمراء فيما شوهد دخان كثيف في سماء العاصمة.

وأكدت الوكالة أن عشرات الإصابات وردت على أحد مستشفيات بيروت نتيجة الانفجار فيما لم يتبين العدد الحقيقي للضحايا.

