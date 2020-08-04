خلاف حاتم عمور وسعد لمجرد ينتهي على “أنستغرام”

انتهى الخلاف بين الفنان حاتم عمور، والفنان سعد لمجرد، وعادا متابعة بعضهما على موقع التواصل الاجتماعي أنستغرام، بعد أن كانا قد ألغياها سابقا نتيجة نشوب الخلاف.

وتسبب المنتج المصري “إيجاكو”، المعروف بانتاجه أعمال الفنان سعد لمجرد، في خلافه مع حاتم، وذلك بعدما سب، وشتم هذا الأخير أمام الجمهور، قبل أن يعتذر له.

وطلب إيجاكو الصفح من عمور، بعد أن هاجمه أمام الجمهور على أنستغرام، وكتب: “عزيزي حاتم عمور، أتقدم بخالص إعتذاري منك علنا، بسبب كل الكلام الجارح، الذي بدر مني، فلنفتح صفحة جديدة”.

وأعاد حاتم عمور نشر اعتذار إيجاكو، وعلق عليه: “اعتذار مقبول، الله يسامح”.

وكان الخلاف بين ايجاكو، وحاتم عمور قد انطلق بعد انتشار فيديو قديم لهذا الأخير، علق فيه على عودة لمجرد بشكل اعتبره منتجه سلبيا، ما جعله يوجه له شتائم، ثم قاما كل من عمور، ولمجرد بإلغاء متابعتهما لحسابات بعضهما في أنستغرام.