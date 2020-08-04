شكرا لقرائتكم خبر عن حريق في مخزن مفرقعات قرب مرفأ بيروت والان نبدء بالتفاصيل

قالت وكالة الأنباء اللبنانية "أن حريقاً كبيراً اندلع في العنبر رقم 12 بالقرب من إهراءات القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت اصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي تعمل على إخماد النيران .

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