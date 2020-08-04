أكد محافظ العاصمة اللبنانية بيروت، الثلاثاء، أن المدينة منكوبة، معتبراً أن ما حصل غير مسبوق في لبنان. وقال مروان عبود بحسب قناة "ال بي سي"، إن "بيروت منكوبة وهناك دمار كبير وما حصل غير مسبوق في لبنان". وذكرت وسائل إعلام لبنانية، الثلاءا، أن انفجارا كبيرا وقع عند مدخل بيت الوسط في بيروت، وهو مقر إقامة رئيس حكومة لبنان السابق سعد الحريري، وسمعت أصداؤه في أرجاء العاصمة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محافظها: بيروت منكوبة وما حصل غير مسبوق في لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.