بالفيديو.. لحظة انفجار بيروت

تنشر الخليج 365، مقطع فيديو يبين لحظة الانفجار الذي وقع في بيروت. وافادت وسائل اعلام عربية، الثلاثاء، بسماع دوي انفجار كبير في العاصمة اللبنانية بيروت.

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