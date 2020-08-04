الامن الوطني يلقي القبض على تاجري مخدرات في البصرة

أعلن جهاز الأمن الوطني، الثلاثاء، عن إلقاء القبض على تاجري مخدرات في محافظة البصرة.

وذكر الجهاز في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "بناءً على معلومات استخبارية؛ تمكنت قوة من جهاز الأمن الوطني في محافظة البصرة من القاء القبض على اثنين من تجار المخدرات وحبوب الهلوسة بعد مراقبة استمرت لعدة ايام اسفرت عن اعتقالهما وفق اوامر قضائية وبالجرم المشهود".



وأضاف أنه "ضبطت بحوزتهما كميات من مادتي الكرستال والحبوب المخدرة، علاوة على قنبلتين يدويتين هجومية ومخازن عتاد ومشروبات كحولية؛ وقد جرى تدوين اقولهما اصولياً واحالتهما مع المضبوطات الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهما".

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