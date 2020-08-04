انفجار كبير وسط بيروت وتسجيل مئات الإصابات كحصيلة اولية

وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن "انفجارا كبيرا وقع عند مدخل بيت الوسط في بيروت، وهو مقر إقامة رئيس حكومة لبنان السابق سعد الحريري، وسمعت أصداؤه في أرجاء العاصمة".

وأفادت قناة "LBCI" بأن "الحريري بخير ويتابع اتصالاته".



وقالت القناة إنه "في المعلومات الأولية فإن الانفجار وقع في العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت ما أدى إلى احتراقه جراء إنفجار مفرقعات نارية داخله".

وتابعت "هنالك اصابات وأضرار كبيرة في المنازل والسيارات على اوتوستراد الكرنتينا جراء الانفجار الذي وقع ومناشدات لفرق الاسعاف للتوجه الى المكان"، مشيرة الى أن "فرق الاسعاف تنقل مئات الجرحى ونداءات للتبرع بالدم في مستشفيات بيروت والضواحي".