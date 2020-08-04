السيسي يوجه بتخصيص 100 منحة مجانية لأوائل الثانوية العامة

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتخصيص عدد 100 منحة دراسية مجانية لأوائل الثانوية العامة بالجامعات الأهلية الجديدة التي تم إنشاؤها بالتؤمة مع الجامعات الدولية. صرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، مؤكدا أن هذه المنح سوف تمول قيمتها من صندوق تحيا مصر.

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