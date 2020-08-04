انفجار ضخم في محيط منزل سعد الحريري في بيروت

- شريف الجنيدي

أفادت وسائل إعلامية بسماع دوي انفجار في العاصمة اللبنانية بيروت.

وذكرت قناة العربية الإخبارية، في نبا عاجل لها منذ قليل، أن انفجاراً قوياً هز العاصمة اللبنانية بيروت.

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وقالت وسائل إعلامية أخرى أن انفجاراً ضخماً قد وقع في محيط منزل رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري وسط العاصمة بيروت.

وبحسب الوسائل الإعلامية فإن سكان بيروت ومناطق مجاورة أبلغوا عن تحطم زجاج واجهات المباني جراء الانفجار.

وأفادت قناة "LBCI"، في تغريدة عبر حسابها الرسمي منذ قليل، بأن الحريري "بخير وموجود في بيت الوسط ويتابع اتصالاته اثر الانفجار الذي وقع".