شكرا لقرائتكم خبر عن 4 اختصاصات للجنة تراخيص شركات بحوث الرأى والمشاهدة بـ"الأعلى للإعلام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قرارات التشكيل الكامل للجان المنصوص عليها بالقانون 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام واللائحة التنفيذية للقانون 180 لسنة 2018 الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 418 لسنة 2020، واللوائح الأخرى الصادرة عن المجلس.

ترأس الدكتور أمير نبيل جميل، لجنة تراخيص شركات بحوث الرأى والمشاهدة والتحقق من الانتشار، وتضم فى عضويتها كلا من الدكتور أيمن منصور وأمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والمستشار احمد عبدالعزيز طه وأحمد عبدالصمد.

ويرصد ”الخليج 365” اختصاصات اللجنة فيما يلى:

- دراسة المعايير المقترحة مع اعتماد استمارات العينة.

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- متابعة المنهجية العلمية المطبقة فى الدراسة المتمثلة فى بحوث المشاهدة وبحوث الرأى.

- متابعة أعمال الجهات المتعلقة بهذه الموضوعات.

- متابعة النتائج والتوصيات المقترحة والموافقة عليها.