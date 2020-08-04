آسفي.. عناصر الوقاية المدنية تخمد حريقا أتى على أحد مرافق مستشفى محمد الخامس

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تمكنت عناصر الوقاية المدنية، ظهر اليوم في آسفي، من إخماد حريق شب في أحد المرافق التابعة لمستشفى محمد الخامس، فيما لم يخلف الحادث أية خسائر في الأرواح.
وبحسب المعطيات المتوفرة لـ”اليوم 24″، فإن أسباب الحريق لا تزال مجهولة، بينما تسارع عناصر الوقاية المدنية الزمان، من أجل إخماد ألسنة النيران المشتعلة.
وحلت العناصر الأمنية، والسلطات المحلية، في عين المكان، وباشرت إجراءاتها القانونية، لمعرفة ظروف، وملابسات الحريق.
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