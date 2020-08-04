أسطورة ريال مدريد الحارس إيكر كاسياس يعلن اعتزاله نهائيا كرة القدم

أعلن الحارس الإسباني المخضرم، إيكر كاسياس، اليوم الثلاثاء، اعتزاله كرة القدم نهائيا، بعد أكثر من سنة من الابتعاد عن الملاعب، عقب إصابته بأزمة قلبية، في ماي 2019 الماضي.

وجاء إعلان الحارس السابق التاريخي لريال مدريد، والمنتخب الإسباني، الذي احتفل بلقب الدوري البرتغالي مع بورتو، آخر فريق لعب لصفوفه، عبر شبكات التواصل الاجتماعي، لينهي بذلك مشواره مع كرة القدم، وهو في عمر 39 سنة.

وأوضح اللاعب المخضرم، في بيانه عبر تويتر: “اليوم هو أحد أهم، وأصعب أيام حياتي الرياضية: لقد حان الوقت لنقول وداعاً”، وأضاف: “الشيء المهم هو المسار، الذي تسافر به، والأشخاص، الذين يرافقونك، وليس الوجهة، التي تذهب إليها، لأن ذلك مع العمل والجهد، يأتي بشكل تلقائي، وأعتقد أنه يمكنني القول، دون تردد، أنه كان المسار الحلم”.

Advertisements

وبذلك يغلق كاسياس إحدى أكثر الصفحات إشراقاً في تاريخ كرة القدم الحديثة، واضعاً في جعبته 25 لقباً، منها مونديال جنوب إفريقيا 2010 ولقبان في أمم أوربا (2008 ، 2012) وثلاث بطولات دوري أبطال أوربا (2000 ، 2002 ، 2014) مع ريال مدريد.

ويعد كاسياس أيضا صاحب أرقام قياسية لم يصل إليها أي لاعب بعد، فقد شارك في بطولة دوري الأبطال لـ20 موسم على التوالي وكأكثر اللاعبين خوضا للمباريات في البطولة القارية برصيد 176 مباراة.

وأيضا هو أصغر حارس يشارك وهو في عمر الـ19 سنة، و4 أيام، ويفوز بالبطولة، وهو الرقم القياسي، الذي لم يكسره أي حارس حتى وقتنا هذا.