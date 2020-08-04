“عريضة الحياة” للتكفل بمرضى السرطان وإحداث صندوق خاص تصل إلى العثماني

استقبل رئيس الحكومة سعد الدين العثماني صباح اليوم الثلاثاء، لجنة العرائض برئاسة وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، التي سلمته تقريرها الخاص بعريضة الحياة الداعية لإحداث صندوق للتكفل بمرضى السرطان، وقدمت اللجنة اقترحات وتدابير مهمة.
وقد عبر رئيس الحكومة بالمناسبة عن شكره وتقديره الكبيرين لمن قدموا العريضة، ولمن شارك فيها وللجنة التي خصصت عشر لقاءات لدراستها وتقديم تقريرها ورأيها.
يشار إلى أن أزيد من 40 حالة مريض بالسرطان تسجل في السنة، وشريحة تفوق 200 ألف مصاب بمرض السرطان، في ظل هشاشة الأوضاع الاجتماعية، وضعف شروط التداوي والتغطية الصحية، وسط مطالب للحكومة، بالتجاوب مع المبادرة لفتح باب العلاج أمام كل المصابين.
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